В Пензе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты двоим работникам охранной организации Криминал

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено в Пензе по материалам прокурорской проверки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Первомайского района города Пензы провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что двум работникам охранной организации с сентября по декабрь 2024 года не выплачивалась заработная плата. Общая сумма долга составила более 390 тыс. рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что ход и результаты расследования уголовного дела, а также восстановление прав работников находятся на контроле прокуратуры района.