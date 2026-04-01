Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили иностранца, который изготовил поддельные миграционные карты

16:00 | 01.04.2026 | Криминал

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина, который изготовил поддельные миграционные карты.

«Установлено, что подозреваемый, действуя в составе организованной группы, изготовил поддельные миграционные карты на вымышленные установочные данные граждан ближнего зарубежья, которые в дальнейшем предназначались для натурализации иностранцев на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено управлением внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России по городу Москве.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


