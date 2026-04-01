В Городище женщина предстанет перед судом за кражу с банковского счета знакомого около 446 тыс. рублей

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы, которой вменяется совершение преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

«По версии следствия, в феврале 2026 года женщина во время совместного времяпрепровождения со своим знакомым получила доступ к его мобильному телефону. Используя систему распознавания лица, она осуществляла разблокировку экрана телефона мужчины, входила в интернет-приложение мобильного банка и несколько раз перечислила на свой счет в кредитной организации денежные средства потерпевшего, похитив таким образом 445 тыс. 888 рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина свою вину признала, ущерб полностью возместила.

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Городищенский районный суд», — сказано в тексте.