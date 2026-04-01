Вступил в силу приговор иностранцу и жителю Пензенской области, осужденным за организацию незаконной миграции Криминал

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Приговор Ленинского районного суда Пензы, в соответствии с которым иностранный гражданин и житель Пензенской области признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что осужденные, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, путем изготовления и предоставления в правоохранительные органы уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, создали условия для незаконного пребывания последних на территории Пензенской области сверх срока, установленного законодательством Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что иностранцу назначено 5 лет колонии общего режима, жителю региона — 5 лет условно с ограничением свободы на срок 3 года.

В сообщении указано, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.