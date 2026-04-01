Вступил в силу приговор иностранцу и жителю Пензенской области, осужденным за организацию незаконной миграции

18:15 | 01.04.2026 | Криминал

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Приговор Ленинского районного суда Пензы, в соответствии с которым иностранный гражданин и житель Пензенской области признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что осужденные, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, путем изготовления и предоставления в правоохранительные органы уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, создали условия для незаконного пребывания последних на территории Пензенской области сверх срока, установленного законодательством Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что иностранцу назначено 5 лет колонии общего режима, жителю региона — 5 лет условно с ограничением свободы на срок 3 года.

В сообщении указано, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.


Читайте также
В Пензе мужчина ударил мать деревянным черенком, возбуждено уголовное дело В Пензе в суд направлено дело об организации проституции и вовлечении в занятие проституцией
В Пензенской области за сутки произошло два пожара «Пензаэнерго» в 2025 году выполнило технологическое подключение объектов под ключ по 239 заявкам
Мошенники выманили у жителя Пензы около 5 млн. рублей Реальный срок грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь
Все новости
Актуальное

