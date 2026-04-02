В Пензе двое предпринимателей осуждены по делу о даче взятки сотруднику агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»

Пенза, 2 апреля 2026. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы вынес приговор двоим предпринимателям по делу о двух эпизодах дачи взятки сотруднику агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД», им назначены штрафы в размере 100 и 150 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденные, являясь предпринимателями, через посредника передали денежные средства должностному лицу пензенского агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» за оформление протоколов о прохождении аттестаций на знание технических условий размещения и крепления грузов в железнодорожном подвижном составе без фактической проверки знаний», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано ульяновским следственным отделом на транспорте центрального МСУТ СКР по результатам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Пензенской области.

«Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении.