Телефонные мошенники выманили у жителя Пензы более 800 тыс. рублей

11:30 | 02.04.2026 | Криминал

Пенза, 2 апреля 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1995 года рождения лишился более 800 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Телефонные мошенники выманили у жителя Пензы более 800 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонил «сотрудник налоговой службы», который напомнил ему о необходимости предоставить налоговую декларацию и попросил продиктовать номер СНИЛС.

«После этого мужчине поступило сообщение в мессенджере о том, что в его личный кабинет на портале госуслуг был совершен сторонний вход. Затем ему позвонил [...] «сотрудник портала госуслуг» и сообщил, что его личные данные оказались в руках мошенников и они могут перевести его сбережения в поддержку экстремистских организаций. Под предлогом защиты средств заявителя убедили оформить кредит и перевести все свои сбережения [...] на «безопасный счет». [...] Общая сумма ущерба составила более 800 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


