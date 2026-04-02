Житель Пензы подозревается в мошенничестве с лизинговыми автомобилями и спецтехникой на сумму более 20 млн. рублей

12:51 | 02.04.2026 | Криминал

Пенза, 2 апреля 2026. PenzaNews. 39-летний житель Пензы, занимавший пост коммерческого директора в компании своей супруги, подозревается в мошенничестве с лизинговыми автомобилями и спецтехникой на сумму более 20 млн. рублей.

Житель Пензы подозревается в мошенничестве с лизинговыми автомобилями и спецтехникой на сумму более 20 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, по версии следствия, мужчина на протяжении двух лет оформлял договоры лизинга и лишь первое время после получения транспортных средств вносил платежи; одновременно с этим он демонтировал установленные в машинах GPS-трекеры, после чего перегонял их к южным границам России и реализовывал там третьим лицам, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению.

Уточняется, что, действуя таким образом, мужчина получил в свое распоряжение 14 транспортных средств, часть из которых он успел продать.

Из пресс-релиза следует, что, когда выплаты прекратились, а мужчина перестал выходить на связь, представители лизинговых компаний обратились к правоохранителям, в итоге подозреваемый был задержан в Московской области.

«В ходе обысков стражи правопорядка изъяли компьютерную технику, средства связи, документацию и электронные носители информации. Также оперативникам удалось обнаружить седельный тягач и две отечественные легковушки, которые правонарушитель еще не успел реализовать за пределы Российской Федерации. Общая сумма ущерба, причиненного лизинговым фирмам, превысила 20 млн. рублей», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», продолжается.

«Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанного. Его супруга допрошена в качестве свидетеля», — сказано в пресс-релизе.


