Реальный срок грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь Криминал

Пенза, 2 апреля 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жительнице Пензы, которая похитила из торгового зала магазина дорогой алкоголь.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина и пояснила, что факт хищения был установлен при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

«Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница 2000 года рождения, которая дала признательные показания. Она рассказала, что ей требовались денежные средства. По этой причине девушка решила пойти на преступление. Зайдя в торговый зал магазина и подойдя к стеллажу с алкогольной продукцией, злоумышленница взяла дорогостоящий алкоголь и спрятала его под свою куртку, после чего прошла мимо кассы, не оплатив товар. В дальнейшем подозреваемая продала похищенное неизвестному на рынке за 2 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».