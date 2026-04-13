Жительница Пензенского района после звонка по поводу замены домофона лишилась 800 тыс. рублей Криминал

Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 1956 года рождения лишилась 800 тыс. рублей после звонка злоумышленника по поводу замены домофона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, собеседник выманил у женщины код из SMS, после чего с ней связался еще один незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства, предупредил о том, что мошенники завладели ее персональными данными, и убедил перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя указаниям злоумышленника, потерпевшая сняла все свои сбережения и осуществила два перевода по 400 тыс. рублей на мошеннические счета. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».