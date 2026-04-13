Жительница Пензенского района после звонка по поводу замены домофона лишилась 800 тыс. рублей

10:00 | 13.04.2026 | Криминал

Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 1956 года рождения лишилась 800 тыс. рублей после звонка злоумышленника по поводу замены домофона.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, собеседник выманил у женщины код из SMS, после чего с ней связался еще один незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства, предупредил о том, что мошенники завладели ее персональными данными, и убедил перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя указаниям злоумышленника, потерпевшая сняла все свои сбережения и осуществила два перевода по 400 тыс. рублей на мошеннические счета. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


