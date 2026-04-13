Житель Пензенской области подозревается в финансировании экстремистской деятельности

12:17 | 13.04.2026 | Криминал

Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1990 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности».

«Установлено, что подозреваемый, располагая информацией о признании организации на территории Российской Федерации экстремистской, осуществил несколько денежных переводов для финансирования деятельности ее участников», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом управления ФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


