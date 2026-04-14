Двое жителей Пензенской области осуждены за покушение на передачу представителю иностранного государства изделий двойного назначения

12:19 | 14.04.2026 | Криминал

Пенза, 14 апреля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 150 тыс. рублей назначено двоим жителям Пензенской области, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 189 УК РФ «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Двое жителей Пензенской области осуждены за покушение на передачу представителю иностранного государства изделий двойного назначения.

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденные, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществили покушение на передачу представителю иностранного государства изделий двойного назначения, в отношении которых установлен экспортный контроль», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор вступил в законную силу.


Читайте также
В Пензе директор управляющей компании оштрафован за нарушение лицензионных требований при содержании многоквартирных домов В Нижнеломовском районе пенсионерка поверила позвонившему ей незнакомцу и лишилась около 1,7 млн. рублей
В Земетчинском районе мотоциклист врезался в дерево В Пензе иномарка врезалась в световую опору, пострадала женщина-водитель
В селе Татарский Канадей огонь уничтожил баню и хозяйственную постройку В Старой Толковке при пожаре в частном доме пострадал мужчина
