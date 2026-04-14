Бывший директор МКП «Кижеватовское» осужден за получение взятки

15:59 | 14.04.2026 | Криминал

Пенза, 14 апреля 2026. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере ресурсоснабжения, на срок 3 года назначено бывшему директору МКП «Кижеватовское», который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

«Установлено, что осужденный, являясь директором МКП «Кижеватовское», в сентябре 2025 года получил от жителя села Лопатки Бессоновского района Пензенской области 30 тыс. рублей. Денежные средства были переданы ему за присоединение домовладения к системе централизованного холодного водоснабжения без соблюдения установленной процедуры получения технических условий и их согласования с организациями и собственниками, имеющими подземные коммуникации в месте проведения работ. Это позволило сократить жителю Бессоновского района время и материальные затраты, а также придать заведомо неправомерной врезке вид законности путем последующего заключения договора холодного водоснабжения. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере ресурсоснабжения, сроком на 3 года», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что судом также конфискованы денежные средства, полученные виновным в качестве взятки.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в сообщении.


