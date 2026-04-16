В Сердобске два подростка подозреваются в угоне автомобиля

10:02 | 16.04.2026 | Криминал

Сердобск, 16 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» возбуждено в отношении двух 17-летних жителей Сердобска Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия, 3 апреля 2026 года в ночное время один из несовершеннолетних предложил приятелю совершить угон автомобиля, припаркованного на улице Быкова в городе Сердобске. Получив согласие знакомого, подросток проник в салон автомобиля и открыл двери. Затем несовершеннолетние откатили транспортное средство за угол дома, где завели двигатель и передвигались на нем по городу», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что оба несовершеннолетних поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавляется в тексте.


