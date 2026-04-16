Четверо жителей Пензы задержаны за незаконный оборот наркотиков Криминал

Пенза, 16 апреля 2026. PenzaNews. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали четверых жителей Пензы — мужчин 1981 и 1997 годов рождения и женщин 1983 и 1993 годов рождения — за незаконный оборот наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения осмотра места происшествия — одного из питейных заведений города Пензы — были обнаружены и изъяты: два гриппер-пакета с веществом в виде порошка белого цвета, сверток из денежной купюры, внутри которого находилось порошкообразное вещество белого цвета. Изъятое было направлено на экспертизу, согласно которой в изъятом свертке и гриппер-пакетах находилось вещество массой около 2 граммов, содержащее в своем составе наркотическое средство мефедрон, что является значительным размером», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как признался один из задержанных мужчин, он приобрел наркотик в интернет-магазине, забрал его из тайника в Пензе и планировал лично употребить.

«В день совершения преступления он угостил своих товарищей приобретенным наркотическим веществом в уборной питейного заведения», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в отношении мужчины 1981 года рождения возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», а также по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«Остальные задержанные привлечены к административной ответственности по ст. 6.8 и 6.9 КоАП РФ [«Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»]», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.