В Пензе женщина получила 400 часов обязательных работ за кражу денег у ветерана СВО Криминал

Пенза, 16 апреля 2026. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ женщине, которая признана виновной в краже денег у ветерана специальной военной операции.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте суда, преступление было совершено в феврале 2026 года в ночное время после совместного употребления спиртного в квартире потерпевшего: пока хозяин жилища спал, его гостья вытащила из кармана джинсов денежные средства в размере 40 тыс. рублей, которые тот хранил в паспорте.

«Причиненный [...] ущерб является для потерпевшего значительным, поскольку он, являясь ветераном специальной военной операции, инвалидом из-за полученного ранения, лишен возможности осуществлять полноценную трудовую деятельность, а размер похищенных подсудимой денежных средств практически полностью соответствует размеру получаемой потерпевшим ежемесячно пенсии», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что женщина свою вину признала, в содеянном раскаялась.

«Судом в полном объеме удовлетворен заявленный потерпевшим гражданский иск о взыскании с подсудимой 40 тыс. рублей в счет причиненного преступлением имущественного ущерба», — добавляется в сообщении.

В тексте уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.