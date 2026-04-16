Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде

Пенза, 16 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Пензы 1984 года рождения, который повторно попался на пьяной езде.

«Сотрудники Госавтоинспекции [...] остановили автомобиль «Kia Cerato» под управлением местного жителя. [...] Установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения, в то время как ранее уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что употреблял спиртные напитки со своими приятелями, а после решил съездить в магазин.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.