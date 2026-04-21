В Пензе задержали закладчика интернет-магазина по продаже наркотиков Криминал

Пенза, 21 апреля 2026. PenzaNews. Полицейские при поддержке сотрудников ОМОН регионального управления Росгвардии задержали на улице Лядова в Пензе 35-летнего местного жителя по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Мужчина был доставлен в отдел полиции. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у подозреваемого 25 свертков с порошкообразным веществом, сотовый телефон, пневматический пистолет, нож и складную лопатку. [...] По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли два свертка с порошкообразным веществом белого цвета, пустые гриппер-пакеты, весы и изоленту», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии оперативные сотрудники установили оборудованное злоумышленником место закладки с наркотическим средством, которое было обнаружено и изъято.

«Согласно заключению эксперта, представленные вещества массой более 360 граммов содержат в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрон», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что, как пояснил подозреваемый, он работает оптово-розничным закладчиком интернет-магазина.

«В его задачи входило забрать оптовую партию наркотических средств, расфасовать на более мелкие партии и разложить через тайники-закладки на территории города Пензы», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ возбуждено следственным отделом следственного управления УМВД России по Пензенской области.