Иностранец, отбывавший наказание в Пензе, депортирован из России Криминал

Пенза, 21 апреля 2026. PenzaNews. Иностранец, отбывавший наказание в исправительной колонии №7 в Пензе, депортирован в страну исхода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«УФСБ России по Пензенской области совместно с УФСИН России по Пензенской области пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина 1980 года рождения, отбывавшего наказание в ФКУ «ИК-7 УФСИН России по Пензенской области» за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК России «Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации». [...] Установлено, что осужденный является приверженцем и сторонником идеологии экстремизма, на путь исправления за время отбывания наказания не встал, вину не осознал», — сказано в пресс-релизе.

«В целях недопущения возникновения возможных негативных последствий пребывания на территории Российской Федерации иностранный гражданин депортирован в страну исхода и ему закрыт въезд в Россию до 2076 года», — добавляется в тексте.