В Пензе 4 года колонии получил мужчина, подбросивший наркотик конкуренту своего работодателя

21.04.2026 | Криминал

Пенза, 21 апреля 2026. PenzaNews. Мужчина 2005 года рождения, подбросивший запрещенное вещество конкуренту своего работодателя, проведет 4 года в колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

Из текста следует, что бизнесмен намеревался оказать на конкурента психологическое и моральное давление с целью прекращения деятельности в сфере торговли, к совершению преступления он привлек своего водителя.

В пресс-релизе указано, что 27 марта 2024 года в темное время суток злоумышленники подъехали к дому мужчины, водитель поместил конверт с наркотиком на лобовое стекло его автомобиля, а бизнесмен, наблюдая за обстановкой, позвонил со скрытого номера конкуренту и сказал, что на машине его ждет сюрприз; по замыслу соучастников, они должны были вызвать полицию, когда мужчина подойдет к транспортному средству, однако он не стал выходить и сам вызвал сотрудников правоохранительных органов.

«В результате злоумышленники были задержаны», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что защитник осужденного подал на приговор апелляционную жалобу, однако облсуд оставил его без изменения.

В сообщении также уточняется, что в отношении второго фигуранта производство по уголовному делу приостановлено.


