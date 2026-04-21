Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании школы в Вадинске

17:05 | 21.04.2026 | Криминал

Пенза, 21 апреля 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании школы в селе Вадинск Пензенской области.

«На протяжении длительного времени в здании 1935 года постройки не проводился капитальный ремонт кровли, в связи с чем перекрытия разрушаются. Отмечается, что в период осадков помещения учебного заведения затапливаются. Многочисленные обращения результатов не принесли, меры по устранению нарушений не принимаются. Указанная ситуация освещалась в СМИ», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе информационного центра Следственного комитета России в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Сергея Васильевича Родионова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь Жительница Каменки осуждена за убийство мужа, ее знакомый — за укрывательство преступления
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде
