Житель Пензенской области подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере Криминал

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Нижнеломовского района Пензенской области 1988 года рождения по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

«На федеральной автодороге М5 «Урал» на территории Нижнеломовского района автомобиль, в котором помимо подозреваемого находились его жена и малолетний ребенок, был остановлен сотрудниками полиции. В ходе осмотра салона транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли три сотовых телефона, банковские карты и лопату. При проведении дальнейших следственно-оперативных действий было установлено, что мужчина, действуя по указанию куратора одного из интернет-магазинов, забрал оптовую партию наркотических средств объемом около 1,5 кг. Накануне он самостоятельно расфасовал запрещенное вещество на более мелкие дозы и организовал тайники-закладки на территории Мокшанского района Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

В нем добавляется, что полицейские обнаружили 11 тайников и изъяли их содержимое.

«Согласно заключению эксперта, представленное вещество массой около 1,4 кг содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон», — уточняется в пресс-релизе.

В тексте указано, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, в настоящее время мужчина находится под стражей.