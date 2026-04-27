В Пензе пенсионерка лишилась около 1,2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. 68-летняя жительница Пензы перевела на чужие счета около 1,2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

«Женщина пояснила, что в сети интернет нашла объявление о дополнительном заработке путем инвестирования денежных средств в иностранную валюту. Заявительница заинтересовалась данным предложением и отправила заявку. Затем с женщиной связался неизвестный в мессенджере и направил подробную инструкцию. Выполняя все указания злоумышленника, пенсионерка перечислила со своей банковской карты денежные средства в сумме 1 млн. 182 тыс. рублей на неустановленные банковские счета», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что спустя время женщина осознала обман и обратилась в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».