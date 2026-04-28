В Пензе вступил в силу приговор бывшему сотруднику вневедомственной охраны по делу о взятке Криминал

Пенза, 28 апреля 2026. PenzaNews. Приговор бывшему сотруднику отдела вневедомственной охраны по городу Пензе – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пензенской области» по уголовному делу о получении взятки вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«По делу установлено, что в марте 2024 года в вечернее время злоумышленник, находясь при исполнении обязанностей по охране общественного порядка на территории Октябрьского района Пензы, заметил мужчину, занимавшегося поиском наркотических средств. Действуя в группе лиц по предварительному сговору, а именно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, они произвели задержание данного гражданина. Убедившись в наличии у задержанного наркотика, с использованием табельного огнестрельного оружия, а также применяя физическое насилие, путем вымогательства подсудимый получил от потерпевшего 38 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что потерпевший передал деньги, чтобы не были приняты меры по фиксации его противоправной деятельности и он не был привлечен к установленной законом ответственности.

Из текста следует, что суд первой инстанции назначил бывшему сотруднику вневедомственной охраны наказание виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет; в доход государства конфисковано 38 тыс. рублей.

«Вину осужденный не признал и обжаловал приговор. В соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда приговор суда первой инстанции оставила без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения», — говорится в сообщении.