В Кузнецком районе возбуждено дело по факту кражи выпавших из машины на обочину коробок с товарами интернет-магазина Криминал

Пенза, 28 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Кузнецком районе Пензенской области по факту кражи выпавших из автомобиля на обочину коробок с товарами интернет-магазина на общую сумму около 107 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

«Сотрудники полиции оперативно установили личность предполагаемого преступника, им оказался житель Пензенской области 1976 года рождения. Задержанный дал признательные показания. По его словам, во время движения на своем автомобиле по трассе он заметил коробки, оставленные на обочине. Остановившись, мужчина обнаружил, что в коробках находятся товары известного интернет-магазина. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, он решил похитить их, погрузив в свой автомобиль. Часть похищенного он передал своей знакомой, а остальное оставил себе. Впоследствии похищенное было изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как пояснил водитель интернет-магазина, он ненадежно закрепил запорное устройство кузова, поэтому несколько коробок оказались утеряны по пути следования.

В тексте уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.