В Пензенской области завершено расследование дела о содействии террористической деятельности, оправдании терроризма и госизмене

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 19-летнего жителя Пензенского района в содействии террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма, государственной измене и публичном оправдании терроризма.

Как отмечается в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в начале 2024 года обвиняемому, не достигшему на тот момент совершеннолетия, в ходе переписки в одном из мессенджеров поступило предложение осуществлять администрирование канала, в котором планировалось размещение информации, направленной на организацию сбора средств для нужд террористических организаций. Он ответил согласием. В период с сентября по ноябрь 2024 года обвиняемый как администратор размещал на площадке канала и в стороннем ресурсе информацию о сборе средств для нужд иностранного государства и иностранных террористических организаций», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как установлено следствием, в июле 2024 года фигурант уголовного дела в чате одного из мессенджеров разместил комментарий, содержащий признаки оправдания террористической организации.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя обвиняемый содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.