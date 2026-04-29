Жительница Ульяновска проведет 2 года в колонии за угон автомобиля в Пензе Криминал

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 33-летняя ранее судимая жительница Ульяновска получила 2 года колонии общего режима за угон автомобиля в Пензе, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По делу установлено, что в октябре 2025 года в ночное время осужденная и ее знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходили по улице Рахманинова в городе Пензе. Они увидели припаркованный автомобиль марки «Lada Granta» и обнаружили, что он был не заперт. Мужчина нашел на приборной панели ключ от транспортного средства и предложил приятельнице съездить в бар, на что она согласилась. Управляя автомобилем по очереди, угонщики повредили переднее правое колесо и были вынуждены продолжить свой путь пешком, оставив транспортное средство на проезжей части», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что вину в совершении преступления злоумышленники признали.

Из текста следует, что наказание в виде реального лишения свободы назначено женщине с учетом наличия в ее действиях рецидива преступлений, ее соучастнику – 29-летнему жителю Пензы назначен штраф.

«Не согласившись с решением суда, осужденная подала апелляционную жалобу о несправедливости и чрезмерной суровости назначенного наказания. В соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, назначенное осужденной наказание — справедливым, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», — поясняется в сообщении.