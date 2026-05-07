В Земетчинском районе экс-начальник отделения почтовой связи обвиняется в присвоении 400 тыс. рублей

13:31 | 07.05.2026 | Криминал

Пенза, 7 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Земетчинского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника одного из отделений почтовой связи, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В Земетчинском районе экс-начальник отделения почтовой связи обвиняется в присвоении 400 тыс. рублей.

«По версии следствия, в июне 2025 года обвиняемая, будучи начальником одного из отделений почтовой связи в Земетчинском районе, являясь материально-ответственным лицом, присвоила себе 300 тыс. и 100 тыс. рублей, полученных от двух местных жительниц для размещения на вклады, и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что в ходе следствия обвиняемая признала свою вину и в полном объеме возместила причиненный ущерб.

«Уголовное дело направлено в Земетчинский районный суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.


