ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе Криминал

Пенза, 7 мая 2026. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ. В процессе общения злоумышленники сообщают, что в отношении гражданина проводится доследственная проверка по сообщению о преступлении на предмет причастности к финансированию запрещенных террористических проукраинских организаций, а также предлагается сообщить цифровой код, якобы необходимый для проведения дальнейших мероприятий, присылаемый в виде SMS-сообщения, в действительности являющийся паролем для доступа к банковским приложениям. В последующем для возврата похищенных денежных средств преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.