19:03:38 Четверг, 7 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе

14:00 | 07.05.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 7 мая 2026. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ. В процессе общения злоумышленники сообщают, что в отношении гражданина проводится доследственная проверка по сообщению о преступлении на предмет причастности к финансированию запрещенных террористических проукраинских организаций, а также предлагается сообщить цифровой код, якобы необходимый для проведения дальнейших мероприятий, присылаемый в виде SMS-сообщения, в действительности являющийся паролем для доступа к банковским приложениям. В последующем для возврата похищенных денежных средств преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.


Читайте также
В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины Мошенники выманили у жителя Пензенского района около 500 тыс. рублей
Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Мост через пруд Озерный в Камешкирском районе будет закрыт до 4 июня
В Пензе женщина выпала из автобуса Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей около 1,2 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама