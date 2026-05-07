В Пензенской области в суд передано дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере Криминал

Пенза, 7 мая 2026. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 26-летнего жителя села Засечного Пензенской области, который обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«По версии следствия, обвиняемый вступил в состав преступной организованной группы, приняв на себя сначала роль закладчика, а впоследствии — оптового курьера-закладчика. В ноябре 2025 года мужчина с целью дальнейшего незаконного сбыта через розничных курьеров приобрел посредством сети интернет наркотическое средство в особо крупном размере, которое доставил по месту своего проживания и частично расфасовал по сверткам. В январе 2026 года он с той же целью приобрел еще одну особо крупную партию наркотика и, подготовив ее для дальнейшей реализации, хранил по месту жительства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что довести свой замысел до конца мужчина не смог, поскольку его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота было изъято более 725 граммов наркотических средств.

В тексте уточняется, что уголовное дело направлено в Пензенский районный суд.