Житель Пензы обвиняется в даче взятки в размере 500 тыс. рублей сотруднику ФСБ

10:13 | 08.05.2026 | Криминал

Пенза, 8 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя Пензы, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б». ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Житель Пензы обвиняется в даче взятки в размере 500 тыс. рублей сотруднику ФСБ.

«По версии следствия, оперативные сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили факты противоправной деятельности со стороны местного жителя, занимавшегося оптовой торговлей на одном из розничных рынков города, которые могли служить основанием лишения мужчины гражданства Российской Федерации и депортации. В феврале 2026 года обвиняемый передал сотруднику УФСБ России по Пензенской области 500 тыс. рублей за непредоставление в государственные органы результатов оперативно-разыскных мероприятий», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сотрудник ведомства отказался от взятки, противоправные действия злоумышленника были пресечены правоохранителями.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Пензы», — уточняется в тексте.


