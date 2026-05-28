Стало известно, куда переведены врачи из поликлиники №4 в Пензе на время ремонта

15:00 | 28.05.2026 | Медицина

Пенза, 28 мая 2026. PenzaNews. Информация о том, куда переведены врачи из поликлиники №4 на улице Парковой в Пензе, где стартовали работы по капитальному ремонту здания, размещена на сайте министерства здравоохранения Пензенской области в четверг, 28 мая.

«Терапевты и врачи общей практики ведут прием в подразделениях, расположенных по адресам: улица Ново-Казанская, 2, улица Антонова, 14Б, улица Конструкторская, 13, улица Пионерская, 1», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в поликлинику №1 на улице Набережная реки Мойки переведены кардиолог, гастроэнтеролог и онколог, в поликлинику №3 на улице Светлой — офтальмолог, невролог и инфекционист, в поликлинику №5 на Жемчужном проезде — невролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и эндокринолог, в поликлинику №8 на улице Краснова — кардиолог и врач функциональной диагностики, в поликлинику №14 на улице Стасова — оториноларинголог.

В тексте отмечается, что врачами-специалистами также будут усилены диагностические службы двух поликлиник: №2 на улице Володарского — эндоскопистом, врачом УЗИ-диагностики, физиотерапевтом и рентгенологом; №9 на улице Баумана — рентгенологом.


