Олег Мельниченко и Азат Газизов обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса

Пенза, 28 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства обсудили вопросы развития МСП в ходе встречи, состоявшейся в Пензе.

«Обсудили с первым вице-президентом «Опоры России» Азатом Халиловичем Газизовым перспективы развития малого и среднего бизнеса. Правительство Пензенской области плотно взаимодействует с региональным отделением этой общественной организации, защищающей интересы предпринимателей. Азат Халилович отметил, что в последние годы работа идет особенно активно», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в четверг, 28 мая.

Губернатор добавил, что считает важными задачами создание в регионе благоприятного делового климата, снятие административных барьеров и упрощение бюрократических процедур.

«Предпринимательство — одна из основ устойчивости пензенской экономики. Вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт составляет более 35%. Это первое место в ПФО и шестое в России», — отметил он.

Олег Мельниченко сообщил, что «Опора России» предлагает Пензенской области экспертную поддержку, содействие в проведении бизнес-форумов и реализации культурно-исторических и социальных проектов, в том числе в открытии своего дела участниками СВО и членами их семей.

«Нужно работать по наиболее востребованным у людей направлениям. Отдельно поблагодарил «Опору России» за помощь военнослужащим, а также жителям наших подшефных территорий — Токмакского и Пологовского районов Запорожской области», — написал губернатор.