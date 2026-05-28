Житель Башкирии подозревается в краже 54 литров топлива из грузовика на АЗС в Пензенской области

14:44 | 28.05.2026 | Криминал

Пенза, 28 мая 2026. PenzaNews. Житель Башкирии 1978 года рождения подозревается в краже 54 литров дизельного топлива из грузового автомобиля «Scania» на автозаправочной станции в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

«Он рассказал, что направлялся в город Москву вместе со своей супругой с целью приобретения автомобиля. Во время следования для отдыха они сделали остановку на одной из автозаправочных станций, расположенной в Кузнецком районе. Пока его супруга находилась в магазине, приобретая кофе, подозреваемый обратил внимание на припаркованный автомобиль «Scania», в рефрижераторном отсеке которого находилось дизельное топливо. Испытывая финансовые затруднения, он принял решение пойти на преступление. Используя имеющуюся в его автомобиле канистру и шланг, он похитил дизельное топливо», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что спустя непродолжительное время мужчина покинул территорию АЗС.

Из текста следует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.


