Мошенники выманили у пенсионерки из Пензы 1,6 млн. рублей, убедив ее оформить кредиты, занять денег и съездить в другие города Криминал

Пенза, 8 мая 2026. PenzaNews. Злоумышленники выманили у жительницы Пензы 1958 года рождения 1,6 млн. рублей, убедив ее снять со счета сбережения, оформить кредиты, занять денег, а также совершить поездки в Саранск и Москву.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала с потерпевшей в мессенджере связался неизвестный, который выдал себя за сотрудника почты и выманил код из SMS якобы для получения посылки.

«После этого женщине поступил еще один телефонный звонок от незнакомца, представившегося сотрудником силового ведомства. Он заявил, что персональные данные женщины попали в руки мошенников, и под предлогом предотвращения незаконных операций убедил ее перечислить имеющиеся у нее сбережения на «безопасный счет». [...] Пенсионерка отправилась в банк, где обналичила 680 тыс. рублей. Затем по указанию преступников она отправилась в город Саранск, где перечислила снятую сумму на указанные злоумышленниками счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, вернувшись в Пензу, женщина под давлением мошенников оформила кредит на 300 тыс. рублей и на такси отправилась в Москву, где передала деньги неизвестному.

«После этого пензячка оформила еще один кредит на 400 тыс. рублей и взяла в долг у своей дочери 250 тыс. рублей. С этими деньгами она снова отправилась в Москву на поезде, где, следуя указаниям мошенника, перечислила всю сумму на банковский счет, указанный им», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что общая сумма ущерба составила 1 млн. 630 тыс. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».