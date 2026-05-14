В Тамале пенсионер организовал у себя дома мастерскую по изготовлению оружия

10:02 | 14.05.2026 | Криминал

Пенза, 14 мая 2026. PenzaNews. Пять пистолетов, ружье, более 25 патронов различного калибра, комплектующие для изготовления боеприпасов и оружия, а также стреляющее устройство скрытого ношения в виде пишущей ручки изъяты в ходе обыска, проведенного сотрудниками полиции в жилище пенсионера 1949 года рождения в рабочем поселке Тамала Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Предварительно установлено, что огнестрельные оружия злоумышленник изготовил самостоятельно с помощью имеющегося в доме оборудования. По его словам, порох был обнаружен им на одной из свалок, капсюли для патронов он приобрел в 2003 году на территории Краснодарского края, а стреляющее устройство привез из командировки в Германскую Демократическую Республику примерно в 1985 году», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по результатам экспертизы изъятые предметы признаны боевым оружием, пригодным для производства выстрелов.

«В ходе допроса подозреваемый пояснил, что изготовлением оружия он занимался в качестве хобби и не планировал использовать его по прямому назначению, а хранил дома в качестве коллекции», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

Из пресс-релиза следует, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.


