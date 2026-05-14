17:03:56 Четверг, 14 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области сотрудник банковской организации подозревается в неправомерном обороте средств платежей

11:01 | 14.05.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 14 мая 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 2002 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В Пензенской области сотрудник банковской организации подозревается в неправомерном обороте средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником банковской организации, незаконно изготавливал в целях сбыта электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


Читайте также
Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима и лишился автомобиля МТС усилила сеть на выездах из Кузнецка
Первый замруководителя СУ СКР по Пензенской области провел прием граждан Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района
В Пензенской области прогнозируется IV класс пожарной опасности Житель Пензенской области обвиняется в покушении на содействие террористической деятельности
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама