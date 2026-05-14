В Пензенской области сотрудник банковской организации подозревается в неправомерном обороте средств платежей Криминал

Пенза, 14 мая 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 2002 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником банковской организации, незаконно изготавливал в целях сбыта электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.