В Пензенской области возбуждено уголовное дело о создании, использовании и распространении вредоносного ПО

12:14 | 14.05.2026 | Криминал

Пенза, 14 мая 2026. PenzaNews. Полиция по материалам УФСБ России по Пензенской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

«По подозрению в совершении преступления установлены двое жителей города Пензы и Пензенской области 1993 и 1992 годов рождения, которые, действуя из корыстной заинтересованности в составе группы лиц по предварительному сговору, создали, распространили, а также использовали вредоносное программное обеспечение, предназначенное для несанкционированного удаленного доступа на компьютеры пользователей, с помощью которого осуществляли копирование аутентификационных данных для платежных систем. Похищенные денежные средства подозреваемые инвестировали в криптовалюту, после чего осуществляли вывод криптовалюты в рубли», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчины тратили денежные средства на личные нужды.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», — уточняется в тексте.


