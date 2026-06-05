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Вступил в силу приговор водителю из Беково, по вине которого погибла молодая женщина

17:17 | 05.06.2026 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2026. PenzaNews. Житель рабочего поселка Беково Пензенской области, который 21 июня 2025 года, управляя автомобилем «ВАЗ-21104», спровоцировал ДТП, унесшее жизнь молодой женщины, проведет 7 лет в колонии-поселении и выплатит по 1 млн. рублей каждому из родителей погибшей в качестве компенсации морального вреда. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

Вступил в силу приговор водителю из Беково, по вине которого погибла молодая женщина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проезжая по территории Бековского района вне населенного пункта, он в нарушение правил дорожного движения не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-217030», двигавшемуся попутно без изменения направления сзади справа, в связи с чем допустил боковое попутное столкновение, от которого водитель автомобиля «ВАЗ-217030» потерял управление, выехал на правую обочину и далее — в правый кювет, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП пассажиру автомобиля «ВАЗ-217030» – 22-летней девушке причинены множественные повреждения головы, груди, живота, таза и конечностей, от которых она скончалась спустя трое суток в ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после ДТП мужчина не предпринял мер для оказания первой помощи пострадавшей, не вызвал скорую помощь и полицию, а скрылся с места происшествия с целью избежания уголовной ответственности.

«В ходе рассмотрения дела подсудимый вину в совершении преступления не признал, однако частично возместил ущерб, причиненный потерпевшим, в размере 100 тыс. рублей каждому», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что в соответствии с приговором суда первой инстанции водитель лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года; на принадлежащий ему автомобиль до исполнения приговора в части гражданских исков наложен арест.

«Не согласившись с обвинительным приговором, осужденный и его защитник обжаловали его. [...] В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, назначенное осужденному наказание — справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.


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