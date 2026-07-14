Новым главврачом пензенской областной детской больницы стал Марат Лебедев Медицина

Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. Марат Лебедев, до настоящего времени занимавший должность заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, назначен главным врачом областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова с 14 июля. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Лебедев Марат Владимирович с сегодняшнего дня назначен главным врачом государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пензенской области «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова», — сказал Олег Мельниченко на совещании в облправительстве, видеокадры с которого опубликованы в соцсетях главы региона.

Он отметил, что Марат Лебедев состоял в резерве управленческих кадров.

Олег Мельниченко уточнил, что Марат Лебедев в 2007 году окончил Самарский военно-медицинский институт Минобороны России, он является доктором медицинских наук.

«С 2008 по 2010 год был начальником медицинской службы, врачом войсковой части главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны Российской Федерации. С 2010 по 2012 годы — клиническим ординатором Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова. С 2012 по 2018 год — врач челюстно-лицевой хирург отделения челюстно-лицевой хирургии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. С 2018 года по настоящее время занимал должность заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко», — сказал губернатор.

«Поздравляю! Успехов Вам в работе!» — добавил он.

Ранее должность главного врача пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова занимал Максим Баженов. В последнее время исполняющим обязанности главврача учреждения был Леонид Погожев.