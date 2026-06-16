Установлена личность подозреваемого в оформлении рассрочки на имя жительницы Лунинского района Криминал

Пенза, 16 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность жителя Рязанской области 2006 года рождения к оформлению рассрочки на имя женщины, проживающей в Лунинском районе Пензенской области.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы после того, как обратила внимание на списание денег с банковской карты.

«Молодой человек вину свою признал и в содеянном раскаялся. Подозреваемый рассказал, что приобрел в сети интернет SIM-карту, к которой была привязана учетная запись заявительницы в интернет-магазине. Воспользовавшись доступом к личному кабинету гражданки на маркетплейсе, молодой человек оформил на потерпевшую рассрочку для приобретения различных товаров. Впоследствии полученные товары злоумышленник продавал незнакомцам. Размер ущерба на данный момент уточняется», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».