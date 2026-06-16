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В Бессоновском районе завершено расследование дела о заведомо ложном доносе

11:35 | 16.06.2026 | Криминал

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Пенза, 16 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции Бессоновского района Пензенской области завершили расследование уголовного дела о заведомо ложном доносе, в совершении преступления обвиняется жительница Пензы 2005 года рождения.

В Бессоновском районе завершено расследование дела о заведомо ложном доносе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее гражданка обратилась в полицию и рассказала, что неустановленное лицо, используя ее персональные данные, оформило договор займа на сумму 11 тыс. рублей. Сотрудниками полиции установлено, что заявительница самостоятельно оформила кредит дистанционно и распорядилась деньгами по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В нем отмечается, что молодая женщина призналась в содеянном.

«Она рассказала, что, столкнувшись с необходимостью вернуть потраченные деньги родителей, самостоятельно оформила онлайн-кредит на сумму 11 тыс. рублей. Не сумев погасить задолженность, она, чтобы скрыть факт оформления займа от родственников, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, тем самым совершила заведомо ложный донос о преступлении», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что обвиняемой грозит до 2 лет лишения свободы.


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