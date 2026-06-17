В Пензе супружеская пара подозревается в организации незаконной миграции Криминал

Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции и УФСБ России по Пензенской области в ходе совместных мероприятий в Пензе пресекли противоправную деятельность супругов, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

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«Установлено, что супруги подыскивали иностранцев, намеревавшихся незаконно пребывать на территории Российской Федерации. После получения от иностранных граждан документов, злоумышленники изготавливали фиктивные трудовые договоры и уведомления о приеме на работу. Выступая в качестве работодателей, сообщники предоставляли должностным лицам управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области ложные сведения, на основании которых продлевался срок временного пребывания иностранцев», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В нем добавляется, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.