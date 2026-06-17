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В Пензе супружеская пара подозревается в организации незаконной миграции

10:17 | 17.06.2026 | Криминал

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Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции и УФСБ России по Пензенской области в ходе совместных мероприятий в Пензе пресекли противоправную деятельность супругов, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

В Пензе супружеская пара подозревается в организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что супруги подыскивали иностранцев, намеревавшихся незаконно пребывать на территории Российской Федерации. После получения от иностранных граждан документов, злоумышленники изготавливали фиктивные трудовые договоры и уведомления о приеме на работу. Выступая в качестве работодателей, сообщники предоставляли должностным лицам управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области ложные сведения, на основании которых продлевался срок временного пребывания иностранцев», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В нем добавляется, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.


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