В Пензенской области завершено расследование дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам Криминал

Пенза, 31 июля 2026. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области во взаимодействии с сотрудниками УМВД и УФНС завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора предприятия, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

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«По данным следствия, в период с ноября 2024 года по январь 2025 года генеральный директор предприятия в Никольском районе, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации, а также принятых налоговым органом мерах по ее принудительному взысканию, организовал оплату текущей финансово-хозяйственной деятельности организации, минуя расчетные счета юридического лица. В результате незаконных действий руководитель организации сокрыл более 5,9 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе расследования в обеспечительных целях был наложен арест на транспортное средство, принадлежащее фигуранту.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится для направления в суд», — добавляется в тексте.