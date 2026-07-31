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В Пензенской области завершено расследование дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам

10:14 | 31.07.2026 | Криминал

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Пенза, 31 июля 2026. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области во взаимодействии с сотрудниками УМВД и УФНС завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора предприятия, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

В Пензенской области завершено расследование дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в период с ноября 2024 года по январь 2025 года генеральный директор предприятия в Никольском районе, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации, а также принятых налоговым органом мерах по ее принудительному взысканию, организовал оплату текущей финансово-хозяйственной деятельности организации, минуя расчетные счета юридического лица. В результате незаконных действий руководитель организации сокрыл более 5,9 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе расследования в обеспечительных целях был наложен арест на транспортное средство, принадлежащее фигуранту.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится для направления в суд», — добавляется в тексте.


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