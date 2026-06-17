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Жительница Нижнеломовского района подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице

17:18 | 17.06.2026 | Криминал

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Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нижнеломовскому району Пензенской области выявили противоправные действия местной жительницы, предоставившей свои паспортные данные для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Жительница Нижнеломовского района подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С жительницей Нижнеломовского района 1981 года рождения в одном из мессенджеров связался незнакомец, который предложил оформить кредит под минимальную ставку в 2%, но на определенных условиях. Женщина, остро нуждающаяся в денежных средствах, согласилась и предоставила фотографию своего паспорта для составления документов и регистрации в налоговых органах ее как фиктивного учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью. [...] Осуществлять фактическую деятельность гражданка не собиралась. Противоправные действия привели к внесению в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.


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