Жительница Нижнеломовского района подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Криминал

Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нижнеломовскому району Пензенской области выявили противоправные действия местной жительницы, предоставившей свои паспортные данные для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

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«С жительницей Нижнеломовского района 1981 года рождения в одном из мессенджеров связался незнакомец, который предложил оформить кредит под минимальную ставку в 2%, но на определенных условиях. Женщина, остро нуждающаяся в денежных средствах, согласилась и предоставила фотографию своего паспорта для составления документов и регистрации в налоговых органах ее как фиктивного учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью. [...] Осуществлять фактическую деятельность гражданка не собиралась. Противоправные действия привели к внесению в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.