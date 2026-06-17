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Жителю Башмаковского района грозит до пяти лет лишения свободы за кражу электронных подарочных сертификатов

18:03 | 17.06.2026 | Криминал

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Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет грозит жителю Башмаковского района Пензенской области, который похитил у коллеги электронные подарочные сертификаты и использовал их для оплаты товаров.

Жителю Башмаковского района грозит до пяти лет лишения свободы за кражу электронных подарочных сертификатов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился молодой человек 2002 года рождения и заявил о краже сертификатов, которые находились в его личном кабинете одного из маркетплейсов.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался коллега заявителя 2003 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что знал о наличии подарочных сертификатов у приятеля. Находясь на рабочем месте, подозреваемый подсмотрел цифровой пароль от телефона своего товарища. В то время, когда потерпевший отвлекся, злоумышленник взял его телефон, разблокировал, зашел в личный кабинет интернет-магазина, скопировал три QR-кода сертификатов с цифровыми кодами и сохранил их у себя на телефоне. Затем в своем мобильном приложении маркетплейса злоумышленник ввел коды, а после их обналичил путем оплаты товаров на сумму 85 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».


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