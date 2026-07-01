Житель Пензы получил 7 лет колонии за причинение смерти знакомому Криминал

Пенза, 1 июля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 43-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшем по неосторожности его смерть. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что 7 марта 2026 года осужденный с сожительницей пришли в гости к знакомым, проживающим в квартире по проспекту Строителей в городе Пензе. В процессе совместного употребления спиртного между мужчинами произошел конфликт, который продолжился на лестничной площадке. В ходе выяснения отношений гость несколько раз ударил мужчину руками по голове и телу, затем нанес стоящему спиной к лестничному маршу потерпевшему удар ногой по телу, в результате чего тот упал с лестницы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем злоумышленник еще несколько раз ударил лежавшего на полу знакомого ногами по голове.

«49-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученной травмы головы», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в период предварительного следствия и судебного разбирательства фигурант уголовного дела содержался под стражей.