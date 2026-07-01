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На рынке в Октябрьском районе Пензы полицейские изъяли из автомобиля крупную партию контрафактных сигарет

11:22 | 01.07.2026 | Криминал

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Пенза, 1 июля 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли крупную партию контрафактных сигарет из автомобиля жителя Пензы 1983 года рождения на территории рынка в Октябрьском районе города.

На рынке в Октябрьском районе Пензы полицейские изъяли из автомобиля крупную партию контрафактных сигарет

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на рынке в Октябрьском районе, куда он прибыл с целью сбыта указанной продукции. В результате обыска автомобиля мужчины было изъято около 4 тыс. пачек сигарет ориентировочной стоимостью не менее 278 тыс. рублей. По предварительным данным, немаркированная табачная продукция реализовывалась злоумышленником на территории данного рынка в течение последнего месяца», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — поясняется в тексте.


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