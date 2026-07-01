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Житель Башмаковского района подозревается в мошенничестве при заключении соцконтракта

13:20 | 01.07.2026 | Криминал

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Пенза, 1 июля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» возбуждено в отношении жителя Башмаковского района Пензенской области 1987 года рождения, получившего выплату на открытие бизнеса в рамках социального контракта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Житель Башмаковского района подозревается в мошенничестве при заключении соцконтракта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что местный житель 1987 года рождения представил ложные сведения о своих доходах, чтобы получить статус нуждающегося. На основании этих недостоверных данных орган социальной защиты населения принял решение о заключении с ним социального контракта. В результате мужчине была оказана государственная финансовая помощь в размере 350 тыс. рублей. Эти средства предназначались для приобретения необходимого оборудования и ведения предпринимательской деятельности по ремонту цифровой техники», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.


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