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Вступил в силу приговор уроженцу Мордовии, который в Пензе обманул пенсионерку под видом хирурга

14:33 | 01.07.2026 | Криминал

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Пенза, 1 июля 2026. PenzaNews. Приговор Октябрьского районного суда Пензы, в соответствии с которым 67-летний уроженец Мордовии получил 1 год и 8 месяцев колонии строгого режима за мошенничество в отношении пенсионерки из Пензы, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор уроженцу Мордовии, который в Пензе обманул пенсионерку под видом хирурга. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в октябре 2025 года, находясь около здания городской поликлиники №14 областного центра, осужденный познакомился с пожилой женщиной. Представившись хирургом пензенской областной больницы, он предложил пенсионерке оформить медицинскую справку об инвалидности», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина, желая оформить I группу инвалидности, передала злоумышленнику 5 тыс. 600 рублей, которые он потратил на свои нужды.

«При назначении наказания суд учел, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и в его действиях имеется рецидив», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что осужденный, не согласившись с приговором и отрицая факт мошенничества в отношении потерпевшей, обжаловал приговор в апелляционном порядке.

«В соответствии с позицией прокурора апелляционная инстанция Пензенского областного суда оставила приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — поясняется в тексте.


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