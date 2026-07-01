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В Сердобске бывший директор теплоснабжающей организации получил условный срок

16:05 | 01.07.2026 | Криминал

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Сердобск, 1 июля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено бывшему директору теплоснабжающей организации в Сердобске Пензенской области за совершение трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Сердобске бывший директор теплоснабжающей организации получил условный срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в период с марта 2020 года по март 2024 года руководитель теплоснабжающей организации, используя служебное положение, в нарушение требований нормативно-правовых актов об оплате труда трижды организовывал изготовление приказов о своем премировании и собственноручно их подписывал. На основании данных приказов осужденный незаконно получил премиальные выплаты в общей сложности в сумме более 122 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«В ходе следствия фигурант частично возместил причиненный ущерб», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что приговором суда с мужчины взыскано более 43 тыс. рублей материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления.


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